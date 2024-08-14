الموارد البشرية تحقق أعلى النتائج في مؤشر نضج للتجربة الرقمية

سجلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنجازًا رقميًا جديدًا وذلك بتحقيق منصتي "قوى" و"مساند" أعلى النتائج في مؤشر نضج التجربة الرقمية الصادر عن هيئة الحكومية الرقمية للعام 2024، حيث شاركت المنصتان ضمن أفضل 10 منصات حكومية بتقييم "متقدم"، بالإضافة لتحقيق منصة "مساند" المركز الأول في منظور رضا المستفيد بتقييم "متميز" 95.86%.

ويقيس مؤشر نضج التجربة الرقمية لهذا العام 39 منصة رقمية من خلال 4 مناظير رئيسة، وهي: رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات. وتضم منصة قوى العديد من الخدمات المتعلقة بمنظومة العمل في المملكة، وتوفر بيئة محفزة وآمنة وسهلة الاستخدام تهدف إلى تنظيم جميع التعاملات وإدارتها رقمياً بالكامل. وقد أطلقت المنصة في أبريل 2019 ، وأسهمت بفاعلية في إيجاد مساحة شاملة تربط بين الأفراد والأعمال والخدمات العامة، وتحقق من خلالها تحسين مستوى جودة بيئة العمل، إذ تستهدف المنصة أصحاب الأعمال والأفراد.

ويمكن عبرها استقطاب الموظفين وإدارة المنشأة وتقييم أدائها، وإدارة حساب الأعمال في قوى ، والاستفادة من خدمات مكتب العمل، وغيرها من الخدمات, كما تخدم المنصة الموظفين في القطاع الخاص من خلال أكثر من 130 خدمة منها خدمة توثيق العقود، وشهادة الخدمة، وخدمة حاسبة نهاية الخدمة، ورخص العمل، ونجحت المنصة في تحقيق عدد من المستهدفات أبرزها: رفع نسبة التوطين في العديد من القطاعات الحيوية.

وتسعى منصة مساند إلى تقديم خدمة شاملة لتجربة استقدام خدمات العمالة المنزلية بصورة متكاملة، وتهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام خدمات العمالة المنزلية، وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم، وتسهم المنصة في إحداث توازن في سوق خدمات العمالة المنزليّة بخطوات رقميّة ميسرة تتيح إمكانية اختيار المهنة، والجنسية، ومكتب الاستقدام، وتشمل كل مراحل استقدام العمالة في رحلة موحدة تعالج جميع التحديات السابقة، وفق آليات ذكيّة وآمنة وإجراءات مؤتمتة بالكامل.

وتقدم المنصة العديد من الخدمات ومن أبرزها: إصدار تأشيرة جديدة، وإصدار تأشيرة بديلة، وإصدار تأشيرة للأشخاص ذوي إعاقة، وإلغاء التأشيرات، ونقل الخدمات من منشأة إلى فرد، وتوثيق عقود التوظيف لمكاتب وشركات الاستقدام (تأجير), ولتسهيل رحلة المستفيد تم ربط المنصة مع العديد من المحافظ الرقمية لتسهيل عملية دفع أجور العمالة المنزلية.

يذكر أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات على صعيد التحول الرقمي؛ حيث حصلت على عدد من التكريمات والجوائز نظير تميزها الرقمي بين الجهات الحكومية في المملكة, وعلى المستوى الإقليمي منها المركز الثاني في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي من هيئة الحكومة الرقمية, واستلام جائزة الموارد البشرية الرقمية في القمة الخليجية الحكومية للموارد البشرية من بين 226 جهة حكومية وخاصة مشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.