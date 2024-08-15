شكرا لقرائتكم خبر عن مراتب متقدمة للجامعات السعودية في تصنيف شنغهاي العالمي 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الجامعات السعودية إنجازاً غير مسبوق في تصنيف شنغهاي العالمي لعام 2024، حيث سجلت قفزة نوعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ولأول مرة، تمكنت جامعة الملك سعود من اختراق قائمة أفضل 100 جامعة عالمية، حيث احتلت المرتبة ال 90، محققة بذلك أحد أهم الأهداف الاستراتيجية.

كما شهد التصنيف وجود 12 جامعة سعودية ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم.

وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في الفئة 201-300، فيما احتلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك خالد، وجامعة الطائف مراكز متقدمة في الفئة 401-500.

وتوزعت باقي الجامعات السعودية مثل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة القصيم، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك فيصل، وجامعة جازان، في الفئات ما بين 601-1000.

هذه النتائج تعكس الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة التعليم العالي في المملكة، مع تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الجامعات المصنفة من 4 جامعات في عام 2020 إلى 12 جامعة في عامي 2023 و2024.