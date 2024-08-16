شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة رائدة عالميًا.. وزير الصناعة يبحث أوجه التعاون مع "سدايا" والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال الزيارة عقد اجتماع حضره نائب وزير الصناعه والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، ومساعد وزير الصناعه والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير عبدالله الأحمري، ورئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في سدايا الربدي الربدي.

المملكة قوة صناعية ناقش الحضور أوجه التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وسدايا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لاسيما ما يتعلق بمركز التميز للذكاء الاصطناعي للصناعة والتعدين الذي أُطلق في فبراير 2024 بهدف تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة تحديات القطاع ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإسهام في جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومركزًا لوجستيًا عالميًا من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي.

واطلع وزير الصناعة والثروة المعدنية والوفد المرافق في جولة بمقر "سدايا" على جهودها التقنية في مجالات التشغيل والتنظيم والابتكار، منها الجهود التنظيمية المتعلقة بنظام حماية البيانات الشخصية، وسياسة حوكمة البيانات الوطنية، والإطار التنظيمي لإدارة البيانات الوطنية، والمؤشر الوطني للبيانات "نضيء" لتقييم وتتبع تقدم الجهات الحكومية في نضج ممارسات إدارة البيانات (DM)، وسياسات حوكمة البيانات الوطنية.

مشروعات سدايا كما اطلع على العمل التشغيلي المتمثل في إنشاء مراكز البيانات، سحابة ديم، وبنك البيانات الوطني، ومنصة استشراف، ومنصة سواهر، وتطبيق نفاذ الوطني الموحد، والمنصة الوطنية للمدن الذكية التي تضمن مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الأمنية والحيوية في مدينة الرياض لدعم المشغلين في مراقبة مستوى الخدمات بالإضافة إلى وجود مؤشرات استراتيجية وتحليلات متقدمة ونماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية.

كما استمع الوزير إلى المجال الابتكاري الذي عملت عليه "سدايا" من خلال إنشائها مراكز التميز التي اطلقتها "سدايا" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في مجالات: الطاقة، والصحة، والتعليم، والبيئة، والإعلام، وغيرها من المشروعات والمبادرات التي تصب في ذلك المجال مثل: تطبيق علاّم، وصوتك، وبصير، عيناي للكشف عن اعتلال الشبكية السكري. الدمام - شريف احمد - زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالرياض، وكان في استقباله رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.وجرى خلال الزيارة عقد اجتماع حضره نائب وزير الصناعه والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، ومساعد وزير الصناعه والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير عبدالله الأحمري، ورئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في سدايا الربدي الربدي.ناقش الحضور أوجه التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وسدايا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لاسيما ما يتعلق بمركز التميز للذكاء الاصطناعي للصناعة والتعدين الذي أُطلق في فبراير 2024 بهدف تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة تحديات القطاع ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإسهام في جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومركزًا لوجستيًا عالميًا من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي.واطلع وزير الصناعة والثروة المعدنية والوفد المرافق في جولة بمقر "سدايا" على جهودها التقنية في مجالات التشغيل والتنظيم والابتكار، منها الجهود التنظيمية المتعلقة بنظام حماية البيانات الشخصية، وسياسة حوكمة البيانات الوطنية، والإطار التنظيمي لإدارة البيانات الوطنية، والمؤشر الوطني للبيانات "نضيء" لتقييم وتتبع تقدم الجهات الحكومية في نضج ممارسات إدارة البيانات (DM)، وسياسات حوكمة البيانات الوطنية.كما اطلع على العمل التشغيلي المتمثل في إنشاء مراكز البيانات، سحابة ديم، وبنك البيانات الوطني، ومنصة استشراف، ومنصة سواهر، وتطبيق نفاذ الوطني الموحد، والمنصة الوطنية للمدن الذكية التي تضمن مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الأمنية والحيوية في مدينة الرياض لدعم المشغلين في مراقبة مستوى الخدمات بالإضافة إلى وجود مؤشرات استراتيجية وتحليلات متقدمة ونماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية.كما استمع الوزير إلى المجال الابتكاري الذي عملت عليه "سدايا" من خلال إنشائها مراكز التميز التي اطلقتها "سدايا" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في مجالات: الطاقة، والصحة، والتعليم، والبيئة، والإعلام، وغيرها من المشروعات والمبادرات التي تصب في ذلك المجال مثل: تطبيق علاّم، وصوتك، وبصير، عيناي للكشف عن اعتلال الشبكية السكري.