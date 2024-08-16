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"الأرصاد" ينبه من أمطار على تبوك والمدينة المنورة

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واس - تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم الجمعة، من أمطار خفيفة على أملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 11 مساءً.
كما هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على أثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله أمطار رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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