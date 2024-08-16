شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار على تبوك والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم الجمعة، من أمطار خفيفة على أملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 11 مساءً.

كما هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على أثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله أمطار رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

