شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس الدومينيكان والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية