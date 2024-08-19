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السعودية | إسعاف المنية يقدم 56 مهمة خلال أسبوع بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مركز إسعاف “سبل السلام الاجتماعية” في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية.

وقدم المركز خلال الأسبوع الماضي 56 مهمة تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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