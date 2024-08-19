النمطية وتساهل الأسرة في الغياب أبرز مشكلات الأسبوع التمهيدي

انتظم الأحد، أكثر من 6.7 ملايين طالب وطالبة بالتعليم العام في ما يزيد على 31 ألف مدرسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مستهلين الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد 1446.

ومع بدء العام الدراسي الجديد، حصر تربويون وتربويات 3 مشكلات سلوكية ونفسية قد تظهر على طلبة الصف الأول الابتدائي (المستجدين) في الأسبوع التمهيدي، وهي: الخوف من المدرسة، واضطرابات اللغة والكلام (حذف - تبديل - تشويه - تأتأة - إضافة)، والصمت الاختياري، مع تأكيد تجنب إجبار الطالب على الكتابة باليد اليمنى في حال كان أعسرا، والبحث في الأسباب الحقيقية لمشكلة الصمت الاختياري وعلاجها، وإذا استمرت المشكلة أكثر من 3 أسابيع فتتم إحالة الحالة إلى التدخل الطبي النفسي.

كما حددوا عددا من الممارسات الخاطئة التي يتكرر حدوثها في الأسبوع التمهيدي، وتشمل النمطية في تنفيذ البرنامج في كل عام دراسي جديد، وتساهل أولياء الأمور في غياب الأبناء خلال الأسبوع الأول من الدراسة، والإكثار من توزيع الهدايا دون ربطها بأهداف واضحة للطالب.

كما تشمل الممارسات الخاطئة استمرار حضور أولياء الأمور مع أبنائهم طوال أيام التمهيدي، وإحضار بعض أولياء الأمور هدايا خاصة لأبنائهم، وتقديمها لهم أمام زملائهم، والتكلف والمبالغة في الشكليات والمظاهر التي لا تخدم الهدف التربوي.

حلول للمشكلات السلوكية

• الخوف من المدرسة:

1- حث الأسرة على تهيئة الطفل للمدرسة، ومساعدته في تجاوز الخوف عند الابتعاد عن والديه، وتجنب أسلوب القسوة معه كحمله عنوة لإدخاله المدرسة، أو ضربه أو الاستهزاء به والسخرية منه.

2- إيقاظ الطالب في الصباح بهدوء، ومساعدته على ارتداء ملابسه، وترتيب كتبه، وتشجيعه بشكل مستمر.

3- على ولي الأمر أن يتحدث للطالب عن المدرسة بطريقة إيجابية في أثناء توجهه إليها صباحًا.

4- تجنب استجابة المدرسة لطلبات الطالب، مثل الاتصال بوالده في كل وقت، والسماح له بالعودة إلى المنزل متى شاء.

5- تكليف الطالب بمهام قيادية داخل الحجرة الدراسية؛ كي تزيد ثقته بنفسه.

• اضطرابات اللغة والكلام:

1- الابتعاد عن تصحيح كلام الطالب بشكل دائم من المعلم والأسرة، حتى بقصد العلاج.

2- عدم مقاطعة الطالب عندما يتحدث، بل يعطى فرصة كافية للحديث.

3- عدم إبداء اهتمام مباشر للمشكلة حتى لا يتعقد الطالب، أو النظر لاضطراب الكلام كمشكلة خطيرة.

4- عدم تقليد تأتأة الطالب، وعدم تشجيعه على النطق الخطأ.

• الصمت الاختياري:

1- ترغيب الطالب في المدرسة من قِبل أسرته ومعلميه.

2- تعريف الطالب بالمدرسة ومرافقها.

3- تعويد الطالب على اليوم المدرسي.

4- مساعدة الطالب في تجاوز المواقف السلبية.

5- تعزيز ثقة الطالب بنفسه ومعلميه وأقرانه.