شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. السيطرة على حريق محدود في "سيتي ووك" دون إصابات/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

حريق في سيتي ووك

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق محدود اندلع في مجمع ”سيتي ووك“ في جدة.وأفادت مصادر مطلعة، أن الحريق نشب في إحدى المحال التجارية بالمجمع، ما أدى إلى تصاعد الدخان بشكل كثيف، لكن لم تسجل أي إصابات بشرية.وقد جرى إخلاء المجمع بسرعة من الموجودين حرصاً على سلامتهم، فيما باشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء المجمع.وتجرى حالياً تحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، مع التأكيد على التزام المجمع بكافة معايير السلامة والأمان.من جهته أوضح الدفاع المدني‬⁩ بجدة أنه تمكن من اخماد في مساحة محدودة بمجمع فعاليات ترفيهي مغلق بحي الشاطئ، نتج عن ذلك تصاعد الأدخنة، ولا إصاباتيذكر أن ”سيتي ووك“ يعد من أهم الوجهات الترفيهية في جدة، ويضم مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.