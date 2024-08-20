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جدة.. السيطرة على حريق محدود في "سيتي ووك" دون إصابات/عاجل

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق محدود اندلع في مجمع ”سيتي ووك“ في جدة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الحريق نشب في إحدى المحال التجارية بالمجمع، ما أدى إلى تصاعد الدخان بشكل كثيف، لكن لم تسجل أي إصابات بشرية.

حريق في سيتي ووك

وقد جرى إخلاء المجمع بسرعة من الموجودين حرصاً على سلامتهم، فيما باشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء المجمع.
حريق في سيتي ووك - اليوم

وتجرى حالياً تحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، مع التأكيد على التزام المجمع بكافة معايير السلامة والأمان.
حريق في سيتي ووك - اليوم

من جهته أوضح الدفاع المدني‬⁩ بجدة أنه تمكن من اخماد في مساحة محدودة بمجمع فعاليات ترفيهي مغلق بحي الشاطئ، نتج عن ذلك تصاعد الأدخنة، ولا إصابات
يذكر أن ”سيتي ووك“ يعد من أهم الوجهات الترفيهية في جدة، ويضم مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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