شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط تهريب 28 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب (28) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت الدوريات في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مواطن، لتهريبه (288) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

تمكنت الدوريات في قطاع العارضة بمنطقة جازان من إحباط تهريب (400) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. مخالفات البيئة وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم في متنزه وطني دون ترخيص في منطقة عسير، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال.

كما ضبطت القوات مقيمين من الجنسيتين الباكستانية، واليمنية، مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهما الرواسب في المنطقة الشرقية. وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدّتين تستخدمان في نقل وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما. الإبلاغ عن حالات الاعتداء على البيئة وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

