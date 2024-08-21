شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تؤكد أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لأداء العمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الحج والعمرة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لأداء مناسك العمرة، مشددة على أن إصدار تصريح العمرة لا ينتهي عند إصداره فحسب، بل يجب على المعتمرين الحرص على الحضور في الوقت والتاريخ المحددين لضمان سريان التصريح والتمكن من أداء المناسك بسهولة ويسر.

الالتزام بمعلومات التصريح

وأوضحت الوزارة أن المعتمرين الذين حصلوا على تصاريح العمرة من خلال تطبيق "نسك" أو "توكلنا" ملزمون بالاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالوقت والتاريخ المحددين، حيث يتم التحقق من التصريح عند الوصول إلى الحرم.

وأكدت أن الحضور في الموعد المحدد يسهم في تنظيم تدفق المعتمرين والحد من الازدحام، مما يعزز من تجربة العمرة ويضمن سلامة وأمن الجميع.

وفي حال تعذر المعتمر عن الحضور في الوقت المحدد لأي سبب كان، دعت الوزارة إلى إلغاء التصريح الحالي عبر التطبيقات المعنية وإصدار تصريح جديد بموعد آخر يناسب المعتمر. وأشارت إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل إجراءات العمرة وضمان الالتزام بالمواعيد دون أي تعقيدات.

أهمية المواعيد لتنظيم رحلة المناسك

وأعادت الوزارة التأكيد على أن الالتزام بمواعيد العمرة هو جزء من التنظيمات المعتمدة التي وضعتها الجهات المختصة لتسهيل أداء المناسك بطريقة منظمة وآمنة، ودعت جميع المعتمرين إلى التعاون مع هذه التنظيمات لضمان نجاح موسم العمرة وتحقيق أقصى قدر من الفائدة الروحية للمسلمين القادمين لأداء المناسك.

وشددت وزارة الحج والعمرة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، متمنيةً للجميع عمرة مقبولة وسفراً آمناً.