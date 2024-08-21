العاصمة المقدسة والطائف يتصدران سياحة منطقة مكة

رصدت وزارة السياحة المؤشرات السياحية على مستوى منطقة مكة المكرمة، ببلوغ السياحة الوافدة 17.015 سائحًا، إذ بلغ عدد السياح «زوار المبيت» 316.400 سائح، بمتوسط إنفاق السائح على الرحلة 6.552 ريالا وبمتوسط إنفاق في الليلة 352 ريالا.

وأوضح المختص في مجال الرحلات والسياحة، عبد الله شريف، أن أكثر الحجوزات لمنطقة مكة المكرمة من السكان المحليين كانت لمكة المكرمة والطائف، إذ كانت حجوزات المنتجعات في الطائف الاكثر طلبًا، وفيما يتعلق بالحجوزات للسياح الوافدين إلى منطقة مكة المكرمة كانت لفنادق مكة، وخاصة الفنادق القريبة من المسجد الحرام النصيب الأكبر بنسبة 80% خلال فترة الإجازة الصيفية الماضية، موضحًا أن سكان جدة المحليين يفضلون الفنادق القريبة من المسجد الحرام، وبلغت نسبة الحجوزات من قبل السكان المحليين لمكة 60%.

وعن الأسعار أكد أن أسعار الفنادق متفاوتة بين الإقامة ليلة واحدة قرب الحرم بمكة، والتي تبلغ 600 ريال للفنادق من فئة 4 نجوم، أما الخمس نجوم فتكلفتها 1000 ريال لليلة، وتتفاوت المنتجعات في مدينة الطائف ما بين 400 إلى 700 ريال.

إنفاق للسياحة المحلية بمنطقة مكة بـ«المليون»

- إجمالي الإنفاق

29.941

- التسوق

2.986

- المواصلات

8.486

- المأكولات والمشروبات

8.702

- الترفيه

0.912

- الإيواء

7.783