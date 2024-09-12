46074 جولة رقابية على 10 محميات

سجل عدد المحميات الخاضعة لجولات مراقبي المركز الوطني للحياة الفطرية 10 محميات بالمناطق وموقعين للتنوع الاحيائي بساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وبلغ عدد الجولات الرقابية 46074 جولة، بينما بلغ أجمالي الكيلو مترات المقطوعة خلال الجوالات الرقابية 1.892.549كم2، وذلك حسب تقرير المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 2023.

وتصدرت محمية عروق بني معارض بـ 9578 جولة وعدد الكيلو مترات المقطوعة 309333 كم2، تلتها محمية الوعول بـ7473 جولة وبعدد كيلو مترات مقطوعة 273208 كم2.

محميات وجولات

- نفود العريق

4982

- سجا وأم الرمث

4369

- الامام سعود بن عبد العزيز الملكية

3532

- الجبيل للأحياء البحرية

1215

- الساحل الشرقي

1919

- مجامع الهضب

2672

- ريده

1713

- جزر فرسان

5254

- جبل شدا الأعلى

1274

- حماية الساحل الغربي

2093