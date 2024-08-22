شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز اشتراطات مسحوق شبيه خليط الحليب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للغذاء المواصفة القياسية الخليجية شبيه خليط الحليب منزوع الدسم والدهن النباتي في صورة مسحوق، عبر منصة ”استطلاع“ وذلك بغرض الاستهلاك المباشر أو لمزيد من التصنيع والمطابق للمواصفات.

وحددت الهيئة المتطلبات الأساسية لمسحوق شبيه خليط الحليب منزوع الدسم والدهن النباتي، منها أن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تكون الزيوت المستخدمة زيوت نباتية، وأن يكون المنتج خاليا من المرارة أو الحموضة أو التزنخ أو الطعم الصابوني أو المعدني أو أي طعم غريب. خواص طبيعية

تتضمن المتطلبات أيضًا أن يكون المنتج خاليًا من الشوائب والمواد الغريبة، ومحتفظا بالخواص الطبيعية المميزة للمنتج الطبيعي الأصل من حيث القوام واللون والطعم والرائحة وخاليا من العيوب التصنيعية، وألا تزيد بقايا الأدوية البيطرية في المنتج عما هو موضح في المواصفة القياسية، وألا تزيد الحدود المكروبيولوجية والملوثات وبقايا مبيدات الآفات على الحدود المسموح بها.

واشترطت الهيئة أن ينقل ويخزن المنتج تحت درجة حرارة وظروف مناسبة للتخزين والتداول بطريقة تحفظه من التلف والتلوث. بيانات إيضاحية

أما بالنسبة للبيانات الإيضاحية للمنتج فقد ألزمت ”الهيئة“ المصنِّع بأن يدوّن عبارة شبيه خليط الحليب منزوع الدسم والدهون النباتية المجفف، أو شبيه خليط الحليب منزوع الدسم والدهون النباتية المجفف منخفض الدهون، مع السماح باستخدام أسماء أخرى إذا سمحت بذلك التشريعات الوطنية في دولة البيع بالتجزئة.

وأكدت على كتابة محتوى الدهن كنسبة مئوية من الكتلة أو الحجم أو بالغرام في كل حصة شريطة كتابة عدد الحصص، وكتابة عبارة واضحة على البطاقة عن وجود دهن نباتي صالح للأكل أو زيت نباتي صالح للأكل في المنتج الغذائي مع ذكر اسم النبات الذي استخلص منه الدهن أو الزيت إما كجزء من اسم المنتج أو في بيان منفصل، مع تدوين تاريخي الإنتاج والصلاحية.