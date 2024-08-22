شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة تعليمية متميزة.. صندوق الشهداء يطلق مبادرة "المنح المدرسية" والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة المنح المدرسية

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الدمام - شريف احمد - أطلق صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بالتعاون مع وزارة التعليم واللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف التجارية "مبادرة المنح المدرسية" في عددٍ من المدارس الأهلية والعالمية في مناطق المملكة.وتأتي المبادرة تعزيزاً للشراكة المثمرة بين صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ووزارة التعليم، واللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف التجارية؛ لاستيعاب عددٍ من أبناء الفئة الغالية في عددٍ من المدارس الأهلية والعالمية والعناية بهم، وتوفير بيئة تعليمية متميزة.وعبر الأمين العام للصندوق طلال بن عثمان المعمر عن سعادته بإطلاق المبادرة المهمة التي تستهدف التمكين العلمي والمعرفي لأبناء المستفيدين، وتأتي ضمن خطة طموحة للصندوق تسعى إلى رعاية وتمكين المستفيدين، وتقديم خدمات نوعيةٍ لهم، وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- في توفير حياة كريمة، ورعاية شاملة للفئة الغالية.وأشاد رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف التجارية عبدالعزيز بن فوزان الفهد بالخطوة التي تتيح للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والعالمي أن يقوموا بواجبهم تجاه الفئة الغالية، وتعزّز من تنافس المستثمرين في قطاع التعليم؛ لتقديم مبادرات نوعية لخدمة أبناء الوطن ممن قدموا تضحيات عظيمة في سبيل الدفاع عن الدين وأرض الوطن الغالية.يذكر أن المبادرة ستوفر منح دراسية لأبناء وبنات المستفيدين في مدارس التعليم الأهلي والعالمي في مختلف مناطق المملكة، وستسهم في تمكينهم من التعليم النوعي، وتوفير بيئة معرفية متميزة، وتعزيز التنافس بين المستثمرين وملاك المدارس في تقديم مبادرات مماثلة في المسار التعليمي الذي يعدُّ من أهم مسارات الرعاية والتمكين في الصندوق.