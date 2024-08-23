شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي بتمديد خدمة القناوي مديرا للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر أمر ملكي بتمديد خدمة بندر بن عبد المحسن القناوي مديرا عاما تنفيذيا للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمرتبة الممتازة لمدة 4 سنوات.

يذكر أن القناوي من الكفاءات الوطنية الطبية والقيادية المؤهلة التي تخدم الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني”.

وسبق له أن شغل منصب المشرف العام على “العيادات الملكية لخادم الحرمين الشريفين” بين 2009 و2015.

كما عمل سكرتيراً عاماً في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية”، ومدير التعليم الطبي والشؤون الأكاديمية في “مدينة الملك عبدالعزيز الطبية” بين 1999 و 2004، وكان عضواً في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.