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أمر ملكي بتمديد خدمة القناوي مديرا للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

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الرياض - علي القحطاني - صدر أمر ملكي بتمديد خدمة بندر بن عبد المحسن القناوي مديرا عاما تنفيذيا للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمرتبة الممتازة لمدة 4 سنوات.

يذكر أن القناوي من الكفاءات الوطنية الطبية والقيادية المؤهلة التي تخدم الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني”.

وسبق له أن شغل منصب المشرف العام على “العيادات الملكية لخادم الحرمين الشريفين” بين 2009 و2015.

كما عمل سكرتيراً عاماً في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية”، ومدير التعليم الطبي والشؤون الأكاديمية في “مدينة الملك عبدالعزيز الطبية” بين 1999 و 2004، وكان عضواً في الهيئة للتخصصات الصحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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