شكرا لقرائتكم خبر عن لربط أكثر من 300 جهة.. إطلاق مبادرة الشبكة السعودية للتكامل الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مبادرة الشبكة السعودية للتكامل الحكومي "سباين"، التي تهدف لبناء نظام شبكة تكاملية بانتشار واسع للشبكة لتمكن الربط الافتراضي الدولي والمحلي مع مركز المعلومات الوطني التابعة للهيئة وذلك لتغطية جميع مناطق المملكة بسرعات كبيرة تخدم الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وتعد مبادرة الشبكة السعودية الخاصة للتكامل الحكومي التي أطلقت خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة بالرياض، إحدى منتجات سدايا التي تهدف إلى ربط أكثر من 300 جهة حكومية لتبادل البيانات والخدمات وتوحيد آلية الربط لتقليل التكاليف المالية وتبادل البيانات فيما بينها بشكل سريع وآمن، إلى جانب تمكين متطلبات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وخدمات الـ Iot. خوارزميات الذكاء الاصطناعي كما تهدف الشبكة إلى تحقيق المتانة التشغيلية عبر تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأداء ومراقبة مؤشرات استهلاك الخدمات بشكل لحظي.

وكانت سدايا قد تسلمت مؤخراً شهادة الآيزو "ISO 27001:2022" لتطبيقها معايير دقيقة وشاملة في حماية البيانات وضمان أمن المعلومات في الشبكة السعودية الخاصة للتكامل الحكومي "SPINE".

يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" هي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، حيث تعمل بشكل متواصل لتذليل صعوبات الربط مع الجهات الحكومية لتمكين تقديم خدماتها ولتبادل البيانات بين الجهات بشكل آمن وسريع.

