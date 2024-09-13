سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الفلبيني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، معالي بنيامين دي كاسترو أبالوس جونيور، وزير الداخلية والحكم المحلي بجمهورية الفلبين الصديقة.

وبحث سموه مع معالي الضيف عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية، وسبل الارتقاء بها بما يحقق مصالح الدولتين.

كما تناول اللقاء أهمية تسخير التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في متابعة ومكافحة كافة أشكال الجرائم المنظمة والعابرة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار للشعوب والمجتمعات.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والعميد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي، مدير عام مكتب سمو الوزير، والعميد سعيد علي لوتاه، مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بالإنابة، والعميد سعود مصبح الساعدي، مدير عام العلاقات والمراسم، والعميد سعيد توير السويدي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية ومدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، والعميد خالد الشامسي، مدير خفر السواحل بالحرس الوطني، والمقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية.

ومن الجانب الفلبيني، ألفونسو فيرديناند فير، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، واللواء رويل إس ريفيرا، قائد عام إدارة السجون والعقوبات، واللواء بورتيا مانالاد، رئيس مركز حماية المرأة والطفل بالشرطة الوطنية الفلبينية.