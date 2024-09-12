رينارد يثير الجدل بعودته لتدريب السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن مفاجأة بشأن ملف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية الإيطالي روبيرتو مانشيني واختيار بديل له بعد تراجع مستوى النتائج بشدة.

وقال الفرنسي هيرفي رينارد لصحيفة الشرق الأوسط: “أفضل طريقة هي أن يجري التواصل مباشرة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، فهو الجهة المسؤولة والمعنية بالإجابة عن أي استفسارات تتعلق بهذا الشأن”.

وأكد أياد فريد وكيل أعمال الفرنسي هيرفي رينارد أنه لم يتم التواصل معه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن التفاوض لعودة موكله لتدريب منتخب السعودية خلفا للإيطالي روبيرتو مانشيني.

ويثير الإيطالي روبيرتو مانشيني غضب جماهير المنتخب السعودي حيث فاز بصعوبة أمام الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الصين بهدفين مقابل هدف في اللقاء الأخير الذي جمعهم بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم المقرر اقامته بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حيث سجل الأهداف حسن كادش هدفين وللاخر علي لاجامي بالخطأ بمرماه.

وبهذه النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية المركز الثاني كوصيفا بجدول ترتيب مجموعته.