السعودية | فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية السلفادور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتسليم 100 طن من التمور لبرنامج الغذاء العالمي في جمهورية السلفادور.

حضر التسليم ممثل سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة المكسيكية وغير المقيم في جمهورية السلفادور عبدالله الصقر، ومعالي وزير التعليم خوسيه ماوريسيو بينيدا، ومدير مكتب العلاقات الدولية بوزارة الخارجية ويليان ألكسندر ديليون فلوريس، والممثل والمدير القُطري لمكتب برنامج الأغذية العالمي في السلفادور رياض لودهي، وفريق من المركز، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة سان سلفادور.

ووقع المدير القُطري لمكتب برنامج الأغذية العالمي رياض لودهي على مذكرة تسليم الشحنة من ممثل سفارة المملكة لدى المكسيك عبدالله الصقر وفريق المركز.

وقدم ممثل سفارة المملكة لدى المكسيك عبدالله الصقر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد إنسانية المملكة ودورها الريادي في تخفيف معاناة الدول الشقيقة والصديقة، مثمناً لمركز الملك سلمان للإغاثة متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تسهم في مساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.

وعبر معالي وزير التعليم السلفادوري بدوره عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه الهدية التي سوف يستفيد منها أكثر من 250 ألف طالب ببرنامج التغذية المدرسية في 1.038 مدرسة.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة حول العالم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط