شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة ورياح على حائل وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم الجمعة، من أمطار رعدية ‏ونشاط ‏في ‏الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 9 مساءً.

كما نبه المركز، من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وارتفاع الأمواج، على محافظات أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وصامطة وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وهروب وجزيرة فرسان ومركز الفطيحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً.

