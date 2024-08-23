شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 89.6 مليون وصفة طبية عبر منصة "وصفتي" خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

خدمة إلكترونية متطورة

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة صرف «89,6» مليون وصفة طبية خلال العام الماضي 2023، لعدد عبر منصة وصفتي الرقمية.وأشار تقرير حديث صادر عن الوزارة إلى أن برنامج "وصفتي" تم تطبيقه في 2218 مركزًا للرعاية الصحية الأولية و240 مستشفى في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بالإضافة إلى 4784 صيدلية.ويعد هذا الانتشار الواسع للخدمة دليلًا على نجاحها في تلبية احتياجات المرضى وتسهيل حصولهم على الأدوية اللازمة.وتعتبر "وصفتي" خدمة إلكترونية متطورة تربط بين المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والصيدليات المجتمعية، ما يمكن المرضى من استلام الأدوية الموصوفة لهم من أقرب صيدلية بكل سهولة ويسر.وتسهم هذه الخدمة في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وضمان توفر الأدوية لهم في الوقت المناسب، ما يعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة في المملكة.وأكدت الصحة التزامها بمواصلة تطوير الخدمات الصحية الرقمية وتوسيع نطاق تطبيقها، بما في ذلك منصة "وصفتي"، بهدف توفير رعاية صحية متكاملة وسهلة الوصول لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.