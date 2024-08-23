شكرا لقرائتكم خبر عن السلامة من الخدوش والآفات.. 20 شرطًا و3 تصنيفات ضمن المواصفة الخليجية لـ "الموز" والان نبدء بالتفاصيل

متطلبات الموز

تصنيف الموز

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المواصفة القياسية الخليجية ”الموز“، عبر منصة ”استطلاع“، والتي تختص بالأصناف التجارية والمزروعة من الموز، التابعة للعائلة الموزيسي «في الحالة الخضراء»، والتي تعرض للمستهلك طازجة، بعد تجهيزها وتعبئتها، ويستثنى منها الموز المخصص للطبخ «بلانتين» أو للتصنيع.وحددت الهيئة المتطلبات العامة للموز، والتي تتمثل في أن تكون كاملة الحجم «يؤخذ إصبع الموز كمرجع» وذات قوام متماسك، وأن تكون سليمة وفي حالة جيدة، ويستبعد منها ثمار الموز المصابة بأي تعفن أو تلف تجعلها غير صالحة للاستهلاك، وأن تكون نظيفة وخالية من أي مواد غريبة على سطحها.وأكدت أن تكون خالية ما أمكن من الخدوش، ومن الآفات التي تؤثر على المظهر العام للمنتج، ومن آثار وأضرار الآفات، وأن يكون العنق الذي يربط الموزة «الإصبع» بالعذق سليما، مع عدم وجود انحناء أو أي إصابة فطرية، وأن يكون خاليا من البتلات ومن التشوه أو أي انحناء غير طبيعي لأصابع الموز.وتتضمن المتطلبات أن تكون خالية من أي ضرر تسببه الحرارة المنخفضة «ضرر التبريد»، وأن تكون خالية من أي رطوبة غير عادية ويستثنى من ذلك الرطوبة الناشئة عن التكثف بسبب خروج الثمار من المخازن الباردة للجو العادي، باستثناء التكثيف بعد الإزالة من التخزين البارد والموز المعبأ في ظروف جوية معدلة، وأن تكون خالية من أي رائحة أو طعم غريبين.وأوجبت أن تحتوي كفوف الموز والعذوق على جزء كافٍ من التاج باللون المعتاد، وأن يكون بحالة جيدة وخاليا من التلوث الفطري، ويكون قطع التاج قطعا نظيفا وغير مائل أو ممزق بدون أي جزء من الساق.واشترطت أن يكون الموز في حالة مناسبة من النمو والتطور تجعله يصل إلى مرحلة مناسبة من النضج الفسيولوجي حسب خصائص الصنف أن يتحمل النقل والتداول، وأن يكون في حالة مناسبة في أماكن توزيعه لكي ينضج بدرجة مناسبة، وألا تزيد حدود بقايا المبيدات على الحدود المعتمدة.ويصنف الموز إلى 3 درجات، هي الدرجة الممتازة يجب أن تكون ثمار الموز في هذه الدرجة عالية الجودة، يجب أن تكون أصابع الموز خالية من العيوب باستثناء العيوب السطحية البسيطة جداً والتي لا تؤثر على المظهر العام للمنتج، أو جودته أو نوعيه حفظه أو عرضه في العبوة، بنسبة تجاوز 5%.أما الدرجة الأولى فيجب أن تكون ثمار الموز في هذه الدرجة من النوعية الجيدة، ويمكن قبول بعض العيوب البسيطة والتي لا تؤثر على مستوى جودة المنتج أو نوعية حفظه أو عرضه في العبوة، بنسبة تجاوز 10%.وأوضحت أن الدرجة الثانية تشمل هذه الدرجة ثمار الموز التي لا تفي باشتراطات الدرجة الممتازة والأولى، ولكن تفي بالحد الأدنى الواردة أعلاه ويمكن قبول بعض العيوب التي لا تؤثر على المظهر العام للمنتج أو مستوى جودته أو نوعية حفظه وعرضه في العبوة، بنسبة تجاوز 10%.