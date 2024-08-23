شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى مصر يشيد بإسهامات الكشافة السعودية في المحافل الدولية والان نبدء بالتفاصيل

جمعية الكشافة السعودية

الدمام - شريف احمد - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، بمقر السفارة، اليوم، وفد جمعية الكشافة العربية السعودية المشارك في المؤتمر الكشفي العالمي الـ 43 المقام حاليًا في القاهرة خلال الفترة من 17 حتى 23 أغسطس الجاري.ورحب السفير الحصيني خلال الاستقبال بأعضاء الكشافة السعودية، منوهًا بإسهامات الجمعية في دعم الجهود الكشفية في مجالاتها المتعددة خلال المحافل الدولية.واستعرض الوفد مشاركة جمعية الكشافة السعودية في المؤتمر وتجاربها في العديد من المحاور ضمن ورش العمل.وحضر الاستقبال نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عبدالرحمن بن سالم الدهاس.