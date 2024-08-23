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سفير المملكة لدى مصر يشيد بإسهامات الكشافة السعودية في المحافل الدولية

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، بمقر السفارة، اليوم، وفد جمعية الكشافة العربية السعودية المشارك في المؤتمر الكشفي العالمي الـ 43 المقام حاليًا في القاهرة خلال الفترة من 17 حتى 23 أغسطس الجاري.
ورحب السفير الحصيني خلال الاستقبال بأعضاء الكشافة السعودية، منوهًا بإسهامات الجمعية في دعم الجهود الكشفية في مجالاتها المتعددة خلال المحافل الدولية.

جمعية الكشافة السعودية

واستعرض الوفد مشاركة جمعية الكشافة السعودية في المؤتمر وتجاربها في العديد من المحاور ضمن ورش العمل.
وحضر الاستقبال نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عبدالرحمن بن سالم الدهاس.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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