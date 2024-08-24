السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 سلة غذائية في محلية الدبة بالولاية الشمالية في جمهورية السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 800 سلة غذائية في محلية الدبة بالولاية الشمالية في جمهورية السودان ، استفاد منها 4.830 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا والنازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.

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