شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.وتشمل التأثيرات أيضًا، انعدام في الرؤية, وجريان للسيول وتساقط البرد, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.هطلت مساء أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الليث والمراكز التابعة لها.وشملت غميقة، وجدم، والشواق، والوسقة، وسلم الزواهر، وحفار، والغالة، وبني يزيد، والمجيرمة، ويلملم، والسعدية، وطفيل، والرزان، وسلبة، والمرقبان، والحسينية، وضهياء، وأجزاء متفرقة من القرى والهجر التابعة للمحافظة.