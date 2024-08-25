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تعليق الدارسة الحضورية بالجامعة السعودية الإلكترونية بجازان

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد 25 أغسطس 2024م.
وأشارت إلى تحويلها لتكون (عن بُعد) لجميع الطلاب والطالبات في فرع الجامعة بجازان.

تعليق الدارسة الحضورية


وذكرت الجامعة أن هذا القرار، يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد متمنية السلامة للجميع.
وأمس كانت أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، تمديد فترة التقديم على برامج الدبلومات عن بعد، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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