شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدارسة الحضورية بالجامعة السعودية الإلكترونية بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد 25 أغسطس 2024م.

وأشارت إلى تحويلها لتكون (عن بُعد) لجميع الطلاب والطالبات في فرع الجامعة بجازان. تعليق الدارسة الحضورية

وذكرت الجامعة أن هذا القرار، يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد متمنية السلامة للجميع.

وأمس كانت أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، تمديد فترة التقديم على برامج الدبلومات عن بعد، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ.