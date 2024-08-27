شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا في هذه المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تعليق الدراسة الحضورية غداً في المدارس التابعة لمكاتب التعليم في محافظات صامطة، والطوال، وفيفا.وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.وأفادت الإدارة بأن العملية الدراسية بتلك المدارس ستكون مستمرةً ليوم غدٍ الثلاثاء عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بالمكاتب المشار إليها.سبق وأعلنت تعليم جازان تعليق الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة صامطة اليوم الاثنين.