شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث القضايا المناخية مع رئيس وزراء جزر سليمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، دولة رئيس وزراء جزر سليمان، جيريميا مانيلي، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ53، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تكثيف الجهود المشتركة في شتى المجالات بما فيها القضايا المناخية والحد من آثارها.

كما تناول الجانبان القضايا ذات الاهتمام وأبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا غير المقيم لدى جزر سليمان، سلطان بن خزيم.

