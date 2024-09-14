شكرا لقرائتكم خبر عن رومانيا: روسيا تعرض أمن الإمدادات الغذائية العالمية للخطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رومانيا بشدة القصف الروسي لسفينة تجارية قادمة من أوكرانيا عبر البحر الأسود.

وأفادت وزارة الخارجية الرومانية اليوم الجمعة، أن هذا الهجوم "تصعيد غير مسبوق" في حربها ضد أوكرانيا ونعتته بأنه:"انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي". أمن الإمدادات الغذائية العالمية وكانت سفينة الشحن "آيا" في المياه الدولية، وعلى متنها شحنة قمح في طريقها من أوكرانيا إلى مصر وقت الهجوم.

وأضافت الوزارة أن روسيا عرضت "أمن الإمدادات الغذائية العالمية للخطر من خلال القصف المنهجي للبنية التحتية الأوكرانية والسفن التي تنقل الحبوب". دون إصابات وأفادت الأنباء بأنه لم يصب أحد في الحادث، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس، إن صاروخًا روسيا أصاب سفينة محملة بالقمح بعد وقت قصير من مغادرتها المياه الأوكرانية.

وأضاف:" ننتظر رد فعل العالم، لا يجب أبدا أن يكون القمح والأمن الغذائي أهدافا للصواريخ".