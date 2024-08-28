1500 خبير عالمي يناقشون تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية في الرياض.. أكتوبر المقبل

"البنيان": دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم استثمار بمستقبل أجيالنا

شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع رئيس جمهورية ناورو والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام