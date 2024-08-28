شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع رئيس جمهورية ناورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، فخامة الرئيس ديفيد أدينغ رئيس جمهورية ناورو، على هامش اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ53، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.
وفي بداية اللقاء، نقل معاليه، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية ناورو المزيد من التقدم والازدهار.
فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة المزيد من الازدهار والرفاه.
وجرى خلال اللقاء ، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وأبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير غير المقيم لدى مملكة تونغا سلطان بن خزيم.
وفي بداية اللقاء، نقل معاليه، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية ناورو المزيد من التقدم والازدهار.
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وجرى خلال اللقاء ، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وأبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير غير المقيم لدى مملكة تونغا سلطان بن خزيم.