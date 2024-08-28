شكرا لمتابعة خبر عن رياح قوية تسبب في سقوط أحجار على السيارات بالمدينة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسببت رياح شديدة وهطول أمطار غزيرة في سقوط عدداً من الأحجار على بعض السيارات في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة ، في مشهد أثار الفزع بين المتواجدين بالمكان .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر المنصات الاجتماعية ، لحظة سقوط الأحجار على إحدى السيارات ، إذ سقطت على زجاج الأمامي للمركبة ، أثناء تواجدها في المنطقة المركزية .

وتشير التوقعات الجوية إلى استمرار الحالة الجوية غير المستقرة في المدينة المنورة ، مع احتمال استمرار الأمطار الغزيرة والرياح القوية خلال الأيام المقبلة ، إذ يأتي هذا الطقس الغير مستقر في إطار تقلبات الطقس الموسمية .