شكرا لمتابعة خبر عن سمو ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي ومجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها.

كما تم بحث الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع.

كما حضره، مندوب الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السفير كريستوف فرنود، والمبعوث الأوروبي الخاص بمنطقة الخليج لويجي دي مايو، وعدد من كبار المسؤولين بالمجلس الأوروبي.