شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التركية بذكرى يوم النصر لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية