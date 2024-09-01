شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. سفلتة 18 مخططًا بالمنطقة ومحافظاتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ أمانة منطقة الجوف مشروع سفلتة مخططات المنح في نطاق الأمانة والبلديات التابعة الذي يشمل أعمال سفلتة 18 مخططًا في محافظات ومدن وقرى المنطقة.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان, تقدم وتيرة العمل في عدد من المخططات منها الربوة وشرق سوق الجملة وغرب اللقائط، مبيناً أن نسبة الإنجاز في مشروع سفلتة مخططات المنح وصلت إلى 45%. التوسع العمراني وأوضح الشرعان أن المشروع يأتي ضمن جهود الأمانة لمواكبة التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية بمنطقة الجوف، وخطط توفير الخدمات البلدية للأهالي والتوسع فيها، وفقاً لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، ووزير البلديات والإسكان.

وكانت الأمانة وقعت عقود سفلتة مخططات المنح مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 55 مليون ريال.