تنفيذ 40 مشروعاً لتطوير الطرق وتسهيل حركة المشاة والمركبات في الطائف

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف أكثر من 40 مشروعًا لتطوير وتنظيم الطرق الداخلية لتسهيل الحركة والتنقل للمشاة والمركبات، لدعم حركة المشاة وسلامتهم، وأيضاً للتسهيل على قائدي المركبات ووسائل النقل المختلفة وسلامتهم، وذلك ضمن جهود الأمانة ببرنامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية والتوسع في مشاريع التجميل والأنسنة.وواصلت الأمانة أعمال إصلاح أرصفة المشاة، وتأهيل ورفع كفاءة عدد من المرافق المساندة بالشوارع، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة في عدد من المواقع والطرق الرئيسية، وذلك لتحقيق جودة الحياة للأهالي، حيث أن المشاريع الداعمة لأنسنة المدينة تتم وفق معايير تصميمية عالية الجودة، تدعم معايير السلامة المرورية بالمسارات والتقاطعات التي تسهم في تدفق الحركة المرورية، وفق خطط الأمانة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية وفي مقدمتها مبادرة الارتقاء بجودة الحياة.ودعمت الأمانة مشاريع تحسين أداء شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية، بالشكل الذي يتطابق مع معايير السلامة العالمية، والارتقاء بمنظومة النقل وتطوير وربط أجزاء الطرق ببعضها البعض، وتوفير بيئة حضرية ذات مستويات عالية للارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية والسلامة لجميع مستخدمي الطريق، وشملت أعمال التطوير إعادة التأهيل والسفلتة، وأعمال التشجير والزراعة، وتحسين التقاطعات والأرصفة، والإنارة وأثاث الشارع.