السعودية | محمية الملك سلمان الملكية تطلق حملة “أعتقها” للحد من الصيد الجائر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-الرياض

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية حملة توعوية تحت شعار “أعتقها”، تهدف إلى الحد من الممارسات الخاطئة التي تتعرض لها الحياة الفطرية من الصيد الجائر.

واعتمدت الهيئة في الحملة على إيصال رسالة موّحدة مختصرة تمثّلت في شعارها “أعتقها”، لتصل إلى الفئات المستهدفة بشكل أسرع وتكون حاضرة في الأذهان بشكل دائم وترتبط بشكل مباشر في مواسم هجرة الطيور التي تعد من أهم مواسم الصيد.

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