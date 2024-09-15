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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 158 حقيبة إيوائية و92 خيمة في مديرية المدينة بمحافظة مأرب

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 158 حقيبة إيوائية و92 خيمة في مخيم آل صبران بمديرية المدينة في محافظة مأرب، استفاد منها 948 فردًا بواقع 158 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن .

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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