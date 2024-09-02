شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" يستعرض خطة التقصي الوبائي لأمراض الدواجن بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

السيطرة على أمراض الدواجن

قطاع الدواجن في السعودية

الدمام - شريف احمد - عقد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الفنية للمجلس البيطري للدواجن، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الدواجن وسُبل حلها.ونوقشت توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) بشأن تحصين الدواجن ضد مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة، واستعراض الخطة التنفيذية للتقصي الوبائي لأمراض الدواجن الوبائية بالمملكة، وأهميتها في رسم الخريطة الوبائية لتلك الأمراض.ويهتم المركز بالتنبؤ بتلك الأمراض قبل حدوثها، ووضع السياسات والخطط المناسبة للوقاية من تلك الأمراض ومكافحتها، ونوقش تطوير برامج التحكم والسيطرة على أمراض الدواجن بالمملكة.وأكد المجتمعون دعمهم للخطة التنفيذية لمكافحة ميكروب السالمونيلا في مشاريع الدواجن، وآلية تطبيق الإفصاح الدوري عن مضادات الميكروبات المستخدمة في مشاريع الدواجن.ويأتي تنظيم ورعاية المركز لأعمال هذه اللجنة المنبثقة عن المجلس البيطري للدواجن انطلاقًا من دور المركز المنصوص عليه في تنظيمه الأساسي في تنفيذ ما يحقق سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة الحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.كما يأتي تحقيقًا للهدف الاستراتيجي للمركز وهو بناء متكامل للسيطرة على الأمراض الحيوانية ونواقلها وفق نهج (الصحة الواحدة).