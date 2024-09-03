السعودية | تعليق الدراسة غداً بجامعة أم القرى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أعلنت جامعة أم القرى عن تعليق الدراسة غداً في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد- وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط