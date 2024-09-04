شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة مع مستشارة الرئيس الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمستشارة رئيس الجمهورية الفرنسية، آن كلير لوجاندر.

وجرى خلال الاتصال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حيال المستجدات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

