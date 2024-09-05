شكرا لقرائتكم خبر عن "منافسون عالميًا".. لقاء يستهدف تعزيز الإبداع العلمي لـ 950 مشاركًا بتعليم مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في إدارة تنمية القدرات - قسم الموهوبين، يوم الخميس 2 ربيع الأول 1446هـ، اللقاء التوعوي "منافسون عالميًا" في قاعة الملك فهد -رحمه الله-.

,يأتي هذا اللقاء ضمن جهود التوعية بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025" بهدف تحقيق مؤشرات الأداء التعليمي.



شارك في اللقاء 950 طالبًا وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى منسقي ومنسقات الموهبة في المدارس.

وتمحور اللقاء حول تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار وتأكيد أهمية الإنتاج العلمي للطلبة على المستويين المحلي والدولي.



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دعم الطلاب

أكد مدير إدارة تنمية القدرات، سلمان السلمي، أن اللقاء يهدف إلى توعية المشاركين بآلية ومراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء جزء من سلسلة توعوية تهدف إلى إشراك جميع الطلبة في المسابقة.

كما نقل تحيات ودعم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة والمساعد للشؤون التعليمية للطلبة الموهوبين.



وخلال كلمته، أشاد السلمي بجهود منسقي الموهوبين، مؤكدًا أنهم العمود الفقري لاكتشاف المواهب، داعيًا إياهم إلى مواصلة دعم وتوجيه الطلاب نحو التميز والإبداع.



كما وجه السلمي، كلمة تحفيزية للطلبة، مؤكدًا أن الوطن يعوّل عليهم كثروة عظيمة وقدرات كامنة، داعيًا إياهم لاستغلال الفرص المتاحة لتحقيق النجاح والتميز في المستقبل.



واختتم اللقاء بعروض مرئية تناولت إنجازات مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إضافة إلى مشاركة الطالب أحمد القرشي والطالبة أريج القرني في سرد رحلتهما الإبداعية وإنجازاتهما العالمية.

