السعودية | فرع “هدف” المتنقل يبدأ جولته بمنطقة الباحة للتعريف ببرامج ومنتجات الدعم ‏

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يطلق فرع هدف المتنقل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية غداً الأحد، جولته في منطقة الباحة للتعريف ببرامج ومنتجات الصندوق الموجهة لمنشآت القطاع الخاص والمستفيدين، كذلك تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني لأبناء وبنات المنطقة، حيث تشمل الجولة التي تنتهي في تاريخ 12 سبتمبر 2024 كلاً من: جامعة الباحة (المدينة الجامعية، والكلية التطبيقية بقلوة وبالمخواة وببلجرشي، ومحافظة المندق وبنى حسن، ومحافظة غامد الزناد، ومحافظة القرى).

ويسعى الصندوق من خلال فروع هدف المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، بيسر وسهولة عبر حافلات جُهزت بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافةً إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزوّدة بأحدث التقنيات اللاسلكية.

وتقدم الفروع المتنقلة، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف التي ترتكز خدماتها على الموائمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن عمل، عبر عدة قنوات إلكترونية، وأيضاً تقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مواقع التدريب الإلكترونية، وللاطلاع على الخدمات التي يقدمها الصندوق، يمكن للعملاء والمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط : https://www.hrdf.org.sa/media-center/events/ .

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