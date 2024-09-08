شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسة مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.