شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسة مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية