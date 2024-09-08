شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار ورياح نشطة على حائل ونجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من أمطار ‏خفيفة، ونشاط ‏في ‏الرياح السطحية، تشمل المحافظات، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

كما حذر المركز، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة. أمطار رعدية سبق وكشف "الأرصاد" عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على مناطق المملكة.

ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.