شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع الوزاري الـ 7 للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأ الاجتماع الوزاري الـ 7 للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا في الرياض.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي لا يمكن إلا بإقامة الدولة الفلسطينية.
فيما قال وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نشيد بالجهود الروسية في وقف إطلاق النار بغزة".
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أنه من المؤسف أن تشوب النزاعات المؤثرة على أمن المنطقة ونطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في غزة ونثمن جهود المملكة وعمان في محاولات إنهاء الأزمة اليمنية.
وتستضيف الرياض وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، بمقر الأمانة العامة في الرياض، لعقد اجتماع الدورة 161 للمجلس الوزاري الخليجي، بالإضافة لعقد اجتماعات مشتركة مع وزراء خارجية روسيا والهند والبرازيل، كلّاً على حدة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي لا يمكن إلا بإقامة الدولة الفلسطينية.
فيما قال وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نشيد بالجهود الروسية في وقف إطلاق النار بغزة".
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أنه من المؤسف أن تشوب النزاعات المؤثرة على أمن المنطقة ونطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في غزة ونثمن جهود المملكة وعمان في محاولات إنهاء الأزمة اليمنية.
وتستضيف الرياض وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، بمقر الأمانة العامة في الرياض، لعقد اجتماع الدورة 161 للمجلس الوزاري الخليجي، بالإضافة لعقد اجتماعات مشتركة مع وزراء خارجية روسيا والهند والبرازيل، كلّاً على حدة.