شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك عبد العزيز بمكة يتصدر مجال الابتكار الصحي عالميًا بمؤتمر البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية