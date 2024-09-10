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شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك عبد العزيز بمكة يتصدر مجال الابتكار الصحي عالميًا بمؤتمر البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في إنجاز متميز وعلى مستوى عالمي، حصد مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، التابع لتجمع مكة المكرمة الصحي، جائزة المركز الأول في مجال الابتكار في الرعاية الصحية وتشغيل المستشفيات، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الفيدرالية الدولية للمستشفيات ،(IHF) الذي عُقد هذا العام في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.
يُعد هذا المؤتمر من أضخم التجمعات العالمية المخصصة للمستشفيات، ويشهد منافسة شديدة بين كبرى المؤسسات الصحية على مستوى العالم.
وذكر تجمع مكة المكرمة الصحي أن مستشفى الملك عبدالعزيز تميز بمشاركته في المؤتمر حيث خاض منافسة شرسة مع أكثر من 900 مشروع صحي عالمي، وتمكن من الوصول إلى التصفيات النهائية التي شملت 238 مستشفى تم اختيارهم بعناية من مختلف القارات. ويُعد هذا التأهل والنجاح استحقاقاً فريداً يعكس التزام المستشفى بتطبيق أعلى المعايير الدولية في جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.
وأضاف التجمع أن الابتكار يعتبر ركيزة أساسية في فلسفة العمل داخل التجمع الصحي، وهذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها المستشفى في مشاريع مبتكرة تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الصحية بطرق جديدة وغير تقليدية، تُسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف استراتيجية التحول الصحي في المملكة.
إن نجاح مستشفى الملك عبدالعزيز في التفوق على مئات المشاريع العالمية يُعزز مكانته كأحد أبرز المستشفيات المبتكرة على مستوى العالم ويُثبت قدرة تجمع مكة المكرمة الصحي على المنافسة عالمياً، مما يفتح الباب أمام مزيد من التطورات والمبادرات التي تُسهم في تحقيق التميز الطبي على المستوى المحلي والعالمي.
يُعد هذا المؤتمر من أضخم التجمعات العالمية المخصصة للمستشفيات، ويشهد منافسة شديدة بين كبرى المؤسسات الصحية على مستوى العالم.
وذكر تجمع مكة المكرمة الصحي أن مستشفى الملك عبدالعزيز تميز بمشاركته في المؤتمر حيث خاض منافسة شرسة مع أكثر من 900 مشروع صحي عالمي، وتمكن من الوصول إلى التصفيات النهائية التي شملت 238 مستشفى تم اختيارهم بعناية من مختلف القارات. ويُعد هذا التأهل والنجاح استحقاقاً فريداً يعكس التزام المستشفى بتطبيق أعلى المعايير الدولية في جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.
رؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الصحةأكد التجمع أن هذا الإنجاز يُمثل تتويجاً لجهود مستشفى الملك عبدالعزيز المستمرة في مجال الابتكار الطبي والرعاية الصحية المتقدمة، كما يساهم بشكل كبير في دعم رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة الصحية وتعزيز مكانة المملكة في القطاع الطبي العالمي.
وأضاف التجمع أن الابتكار يعتبر ركيزة أساسية في فلسفة العمل داخل التجمع الصحي، وهذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها المستشفى في مشاريع مبتكرة تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الصحية بطرق جديدة وغير تقليدية، تُسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف استراتيجية التحول الصحي في المملكة.
مشاركات متعددة للمملكةوأشار التجمع الصحي إلى أن مشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي لم تقتصر على مستشفى الملك عبدالعزيز، بل شاركت فيه ست منشآت صحية سعودية أخرى، إلى جانب وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة السعودية، بالإضافة إلى فريق كامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. هذه المشاركة تعكس حرص المملكة على تبادل الخبرات مع المؤسسات الصحية الدولية وتأكيد ريادتها في مجال الرعاية الصحية والابتكار الطبي على مستوى العالم.
إن نجاح مستشفى الملك عبدالعزيز في التفوق على مئات المشاريع العالمية يُعزز مكانته كأحد أبرز المستشفيات المبتكرة على مستوى العالم ويُثبت قدرة تجمع مكة المكرمة الصحي على المنافسة عالمياً، مما يفتح الباب أمام مزيد من التطورات والمبادرات التي تُسهم في تحقيق التميز الطبي على المستوى المحلي والعالمي.