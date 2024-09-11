شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ورئيس مجلس الدولة الصيني يرأسان اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى.
واستقبل سمو ولي العهد، في الديوان الملكي بالرياض، اليوم، رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية.
وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الصيني. ثم عقد سمو ولي العهد، ورئيس مجلس الدولة الصيني، جلسة مباحثات رسمية.
بعد ذلك وقع سمو ولي العهد ورئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية على محضر أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى.
وأقام سمو ولي العهد، مأدبة غداء رسمية تكريماً لرئيس مجلس الدولة الصيني.
فيما حضر اللقاء من الجانب الصيني، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات جين تشو انغلونغ، ووزير التجارة وانج ونتاو، ووزير إدارة تطوير المعدات للجنة العسكرية المركزية شيوشيو اتشيانغ، ونائب وزير الخارجية ما تشاو شيو، وسفير جمهورية الصين لدى المملكة تشانغ هوا، ونائب وزير الخارجية دينغ لي، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ليو سوشه، ونائب وزير الثقافة والسياحة لي تشيون، ومدير مكتب رئيس مجلس الدولة كانغ شيو بينغ.
واستقبل سمو ولي العهد، في الديوان الملكي بالرياض، اليوم، رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية.
وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الصيني. ثم عقد سمو ولي العهد، ورئيس مجلس الدولة الصيني، جلسة مباحثات رسمية.
اللجنة السعودية الصينيةورحب سمو ولي العهد بدولته ومرافقيه في زيارتهم للمملكة، متمنياً لهم طيب الإقامة، فيما عبر رئيس مجلس الدولة الصيني عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
المستجدات الإقليمية والدوليةوجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة مجالات التنسيق في الجوانب السياسية والأمنية والفرص التجارية ومجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية، بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها.
بعد ذلك وقع سمو ولي العهد ورئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية على محضر أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى.
وأقام سمو ولي العهد، مأدبة غداء رسمية تكريماً لرئيس مجلس الدولة الصيني.
الحاضرون في اللقاءحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي.
فيما حضر اللقاء من الجانب الصيني، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات جين تشو انغلونغ، ووزير التجارة وانج ونتاو، ووزير إدارة تطوير المعدات للجنة العسكرية المركزية شيوشيو اتشيانغ، ونائب وزير الخارجية ما تشاو شيو، وسفير جمهورية الصين لدى المملكة تشانغ هوا، ونائب وزير الخارجية دينغ لي، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ليو سوشه، ونائب وزير الثقافة والسياحة لي تشيون، ومدير مكتب رئيس مجلس الدولة كانغ شيو بينغ.