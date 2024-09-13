اخبار السعوديه

إغلاق جسر نمران في بيشة لمدة 3 أشهر لأعمال الصيانة

0 نشر
0 تبليغ

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إغلاق جسر نمران بمحافظة بيشة لمدة ثلاثة أشهر لأعمال الصيانة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 1446 هـ. وأوضحت "هيئة الطرق" أن الأعمال التي سيتم تنفيذها على الجسر تشمل استبدال فواصل التمدد، وأنابيب التصريف، إضافة إلى حماية قواعد أسفل الجسر، كما ستتضمن الأعمال توفير أعلى معايير الجودة والسلامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات مثل: اللوحات الإرشادية، والدهانات الأرضية، والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطريق وضمان انسيابية الحركة المرورية.

ودعت الهيئة مستخدمي الطريق إلى سلك طرق بديلة مثل: جسر بيشة العام، وذلك لضمان سهولة الحركة وتجنب الازدحام خلال فترة الصيانة، مؤكدةً التزامها بمواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.

وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.


كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق جسر نمران في بيشة لمدة 3 أشهر لأعمال الصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا