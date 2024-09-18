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طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من مكة المكرمة وعسير

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وعسير خلال ساعات الصبح الباكر يوم الأربعاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

أماكن انتشار الضباب

مكة المكرمة: القنفذة والليث.
عسير: البرك والقحمة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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