شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من مكة المكرمة وعسير والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وعسير خلال ساعات الصبح الباكر يوم الأربعاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)مكة المكرمة: القنفذة والليث.عسير: البرك والقحمة.