تجارب للمحاكاة السريرية المتقدمة

وأوضح المشاركون أن الفعالية قدمت لهم فرصة للتفاعل مع تجارب محاكاة سريرية مبتكرة تعكس أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، مشيرين إلى أن ورش العمل التي أُقيمت على هامش الفعالية أسهمت في تعزيز مهاراتهم العملية وتطوير قدرتهم على التعامل مع سيناريوهات صحية معقدة.
وتضمنت الفعاليات، ورشة عمل متخصصة حول فن «المولاج»، المتمثل في فن يستخدم لمحاكاة الواقع الطبي وتجسيد حالات مرضية باستخدام أدوات وألوان تهدف إلى تقريب الواقع للمشاركين.
ويتيح «المولاج» للطلاب والممارسين الصحيين ممارسة الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية بكفاءة عالية وتقليل عامل الخطورة في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة، كما أسهمت الورشة في رفع مستوى وعي المشاركين بأهمية هذا الأسلوب في تحسين مهاراتهم العملية والسريرية.
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